В YouTube сообщили, что сервис не будет прекращать работу в России, поскольку хочет, чтобы тамошние граждане имели доступ к «независимым новостям».

Об этом генеральный директор YouTube Сьюзен Войджицки рассказала во время Всемирного экономического форума в Давосе 24 мая.

«В этом конфликте информация все же играет ключевую роль. Причина, по которой мы до сих пор остаемся в России — и мы считаем, что это важно, — это то, что мы можем поставлять независимые новости в Россию», — отметила Войджицки.

Напомним, что в марте компания YouTube начала блокировку каналов российских федеральных медиа по всему миру, а также приостановила монетизацию каналов, связанных с российскими пользователями. За нарушение правил контента видеохостинговая компания YouTube уже удалила более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, рассказывающих о якобы «освободительной миссии» России в Украине.