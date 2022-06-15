Стриминговый сервис Netflix анонсировал подготовку к запуску реалити-шоу «Игра в кальмара: испытание».

В реалити-шоу примут участие 456 игроков, а победитель получит 4,56 млн долларов. К играм из оригинального сериала будут добавлены новые.

Все 10 эпизодов шоу планируют отснять в Великобритании, о дате начала съемок пока не сообщили. Впрочем кастинг в реалити-шоу уже стартовал — заявку может подать любой желающий, однако участники обязаны владеть разговорным английским языком.

Напомним, сериал «Игра в кальмара» вышел на экраны в сентябре 2021 года и стал самым просматриваем продуктом от Netflix.