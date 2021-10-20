Прибыль Netflix от южнокорейского сериала о выживании «Игра в кальмара» оценивается почти в 900 миллионов долларов.

Согласно статистике, этот сериал охватил 132 миллиона домохозяйств, что составляет более половины из 209 миллионов аккаунтов, существующих на Netflix. По внутренним метрикам медиа-гиганта, с момента выпуска в эфир шоу транслировалось 1,4 миллиарда часов. Прошел месяц с момента премьеры «Игры в кальмара» – сериал занимает второе место в топе платформы.

Похоже, мы имеем дело с новым рекордом популярности и объемом получаемой прибыли. Хотя Netflix не стремится дистрибуцировать собственный контент, популярность последнего хита объясняется рядом причин. Давайте рассмотрим этот феномен внимательнее и составим рецепт стриминговой сверхприбыли.

У всех на устах

«Люди слышат об этом, люди говорят об этом, людям это нравится, и в этом есть очень социальный аспект, который действительно помогает развить шоу за пределами известных нам границ», – прокомментировала для Vulture директор по глобальному телевидению Netflix Бела Баджария.

С одной стороны, «Игра в кальмара» не основана на какой-либо существующей идее или концепции, что могло бы тормозить популярность нового проекта, не имеющего фанатской базы. Как отмечает Vulture, хотя сериал продавался в Южной Корее и других странах Азии, серьезного толчка для его рекламы в США не было.

Единственная идея заключалась в том, чтобы заставить вскипеть социальные сети, где пользователи Twitter и TikTok жадно и без конца писали об этом новом шоу.

В каждый дом

Еще одна причина, по которой «Игра в кальмара» стала действительно всемирным явлением, – это ее доступность. Шоу снято на корейском языке, но Netflix предлагает субтитры на 37 языках и дубляж на 34 языках.

И даже то, что шоу снабжено субтитрами и дублировано, спровоцировало обсуждения в интернете, где пользователи указывают на то, что в переводах отсутствует важный контекст.

Еще один аргумент в пользу социальных сетей. Пользователи сами сделают вашу работу.

Ду ю спик инглиш?

Герои сериала точно нет. Неанглоязычные шоу набирают невероятную популярность.

До «Игры в кальмара» у Netflix были и другие шоу не на английском языке. По словам Баджарии, с 2019 года потоковая передача неанглоязычного контента в англоязычные страны (США) выросла на 71 процент.

Такие шоу, как «Люпин», которое изначально было на французском языке, и «Бумажный дом», которое изначально было на испанском, стали хитами Netflix.

«К» значит «Корейский»

Корейский развлекательный бизнес осуществляет экспансию на весь мир уже много лет.

K-pop или корейская поп-музыка, как например BTS и Blackpink, имеют огромное количество фанатов повсюду. А фильмы вроде южнокорейского «Паразиты», захватили Голливуд: в прошлом году он получил премию Американской киноакадемии за лучшую картину.

Дело не только в спросе на все корейское: стоимость производства контента часто ниже рынка, а это означает, что Netflix вскоре может начать выделять ресурсы на создание большего количества контента, похожего на «Игру».

Кажется, рецепт прост: полагайтесь на пользователей и социальные сети, помните, что есть что-то еще, кроме классики голливудского производства, и ищите тенденции за пределами самого стриминга.