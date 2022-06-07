Телеканал NTV Moldova оштрафовали за освещение событий 9 мая

Молдавский Совет по телевидению и радио (СТР) оштрафовал телеканал NTV Moldova на 18 тысяч леев (около $950) и вынес два публичных предупреждения в связи с освещением событий 9 мая.

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СТР зафиксировала нарушение телеканала, являющегося молдавской версией российского НТВ, во время мониторинга передач в связи с недавно принятой нормой о запрете символов военной агрессии.

Суть нарушения

По мнению совета, телеканал NTV Moldova нарушил положение Кодекса телевидения и радио, согласно которому информация должна исходить из надежных источников, события должны отображаться беспристрастно и сохранять баланс, представляя разные точки зрения.

В частности, по мнению совета, ведущий передачи Accent Direct Алексей Лунгу в эфире 19 апреля высказывал свое мнение на обсуждаемые темы и «предвзято относился к высказываниям своего гостя, поддерживая его мнение».

Кроме того, СТР постановила, что в вечерних новостях 9 мая этот праздник был назван Днем победы в Великой отечественной войне. По мнению СТР, таким образом акцент сделали только на взглядах тех, кто поддерживает эту идеологию, без предоставления других исторических данных по Второй мировой войне.

Кроме того, в репортаже о георгиевской ленте, недавно запрещенном в Молдове символе, телеканал показывал мнение только тех, кто поддерживает пропаганду этого символа. Также, по мнению совета, телеканал предоставил недостоверную информацию о количестве участников манифестаций 9 мая.

Версия телеканала

Телеканал NTV Moldova заявил, что не нарушал законодательство по количеству участников праздничных мероприятий, поскольку в репортаже речь шла о двух акциях — Марше победы и марше «Бессмертного полка».

Также телеканал отметил, что 9 мая «был и остается государственным праздником в Молдове, официально названным Днем Победы и известным памятью героев, погибших за независимость Родины».

«В этой связи все люди высказали свое мнение в репортаже. Неясно, какое еще мнение должно быть представлено для сбалансированного освещения событий», — заявил телеканал.

Наказание

СТР оштрафовал телеканал NTV Moldova на 18 тысяч леев (около $950) и вынес два публичных предупреждения.

Источник: Media-azi