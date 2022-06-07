5 июня во время трансляции матча «Уэльс – Украина» был атакован хакерами сервис OLL.TV.

На некоторых телеканалах (Футбол 1, Индиго-Украина, Украина 24, UA:Первый) появились пропагандистские новости российских СМИ.

«Вероятно, злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к одному из узлов CDN (Content Delivery Network – сеть доставки контента) и перенаправить трафик», — комментируют в Госспецсвязи.

IТ-специалисты сервиса временно прекратили трансляцию, локализовали пораженный CDN и перезапустили потоки трафика. Работа сервиса была восстановлена ​​после отражения кибератаки и тщательной проверки на вероятные скрытые уязвимости.

В целом хакеры удерживали контроль над ситуацией не более 10 минут, а на ликвидацию последствий ушло около 6 часов.

«Сейчас продолжается исследование обстоятельств и механизма взлома», — добавили в службе.

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