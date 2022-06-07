5 июня во время трансляции матча «Уэльс – Украина» был атакован хакерами сервис OLL.TV.
На некоторых телеканалах (Футбол 1, Индиго-Украина, Украина 24, UA:Первый) появились пропагандистские новости российских СМИ.
«Вероятно, злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к одному из узлов CDN (Content Delivery Network – сеть доставки контента) и перенаправить трафик», — комментируют в Госспецсвязи.
IТ-специалисты сервиса временно прекратили трансляцию, локализовали пораженный CDN и перезапустили потоки трафика. Работа сервиса была восстановлена после отражения кибератаки и тщательной проверки на вероятные скрытые уязвимости.
В целом хакеры удерживали контроль над ситуацией не более 10 минут, а на ликвидацию последствий ушло около 6 часов.
«Сейчас продолжается исследование обстоятельств и механизма взлома», — добавили в службе.
Ранее мы сообщали, что онлайн-кинотеатр Takflix выпустил мобильное приложение.