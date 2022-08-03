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Среда, 3 августа, 2022

Российский телеканал «НТВ-Мир» прекратил вещание с европейского спутника

НовостиТелевидение

Международная версия российского телеканала «НТВ» прекратила вещание в пакете GlobeCast на европейском спутнике связи.

Согласно данным портала FlySat, 2 августа телеканал «НТВ-Мир» прекратил работу со спутника HotBird 13C (13° в.д.), который принадлежит французскому оператору Eutelsat. Таким образом, «НТВ-Мир» в некодированном виде теперь доступен только на российских спутниках Express-AM8 (14° з.д.) и Express-80 (80° в.д.).

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Канал транслировался в пакете GlobeCast, но из-за санкций Евросоюза распространение спутникового сигнала было отключено. Однако стоит сказать, что в пакете GlobeCast на частоте 11034 МГц по-прежнему продолжают работу российские каналы. В частности, ТНТ International (международная версия федерального ТНТ), развлекательный 7D7TV, а также религиозный телеканал «Союз».

Напомним, с мая этого года приложения телеканала «НТВ» больше не доступны в Google Play.

В июне текущего года, «НТВ» наряду с другими российскими телеканалами подверглись хакерской атаке.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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