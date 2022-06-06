Дочерняя компания Sony, которая получила название Sony Space Communications Corp, будет разрабатывать и поставлять устройства, позволяющие спутникам на орбите обмениваться данными с помощью лазеров.

Технология лазерной связи позволит избежать недостатков, характерных для страдающих от дефицита свободных частот систем радиокоммуникаций. Модули Sony будут обеспечивать передачу данных между спутниками и связь спутников с наземными станциями. О времени начала коммерческой эксплуатации технологий и стоимости проекта будет объявлено позже.

Известно, что сейчас на орбите Земли находится примерно 12 тыс. спутников и их количество в ближайшие годы будет стремительно увеличиваться по мере того, как разработки аэрокосмических компаний будут снижать стоимость вывода объектов в космос. Известно, что компании вроде SpaceX уже развёртывают обширные спутниковые группировки для обеспечения доступа в интернет из любой точки мира.

По данным Sony ежегодно увеличивается и объём данных, циркулирующих на орбите. При этом диапазоны доступных радиочастот ограничены. SpaceX уже выпускает собственные модули для лазерной спутниковой связи — впервые соответствующие технологии начали использовать в спутниках Starlink в конце прошлого года, оригинальные разработки имеются и в Китае.