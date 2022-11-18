15 крупнейших спутниковых компаний мира

Искусственные спутники Земли – это сложные технологические объекты, вращающиеся на орбите нашей планеты с 1957 года, когда был запущен первый в мире такой аппарат – «Спутник-1». Сегодня спутники являются частью современных технологий, обеспечивающих предоставление услуг почти по всему миру. В частности, это потоковая передача данных, наблюдение за изменениями в погоде, телевидение, международная телефонная связь, системы GPS и Google Earth.

Сегодня нашу жизнь трудно представить без существования всех этих сложных спутниковых сетей. Жизнь многих людей зависит от спутников – они обеспечивают удобство просмотра программ цифрового телевидения, а также связь в отдаленных районах.

Однако, несмотря на огромную важность спутников для нашей жизни, многие считают, что их количество на орбите ограничивается лишь несколькими десятками. На самом же деле их более четырех тысяч.

Спутники обеспечивают возможность использования огромного количества современных сервисов. Поэтому очень важно понимать, какие компании владеют этими спутниками, поддерживая их в рабочем состоянии и обеспечивая их надлежащее функционирование.

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Итак, вниманию читателей – список из 15 самых успешных и мощных спутниковых операторов по состоянию на 2021 год. Список построен в соответствии с рейтингом доходов по информации web-сайтов этих компаний.

1. SES

Годовой доход в 2021 году: 14.84 миллиарда долларов

Компания SES (или Société Européenne des Satellites) является люксембургским спутниковым оператором и владеет более чем 70 спутниками. Компания была основана в 1985 году. Учитывая, что население этой крошечной страны составляет всего около 600 000 человек, многие не ожидали, что SES станет мировым лидером в такой сложной и дорогостоящей сфере как спутники.

Однако именно компания SES предоставляет по всему миру услуги передачи данных провайдерам интернета, правительствам и другим организациям.

2. Intelsat

Годовой доход в 2021 году: 11.22 миллиарда долларов

История компании Intelsat уходит в те времена, когда человечество только начинало освоение космоса. Intelsat был основан в 1962 году, когда президент США Джон Ф. Кеннеди подписал Закон о спутниковой связи, предусматривающий создание межправительственного консорциума для обеспечения контроля за работой спутников связи.

Пройдет всего несколько лет, и в 1969 году именно Intelsat обеспечит передачу кадров высадки человека на Луну на телевизионные экраны по всему миру. После приватизации компании в 2001 году она остается одним из самых мощных спутниковых операторов в мире.

3. Eutelsat

Годовой доход в 2021 году: 3.05 миллиарда долларов

Этот европейский спутниковый оператор обеспечивает покрытие сигналом по всей территории Европы, а также территорий в Африке, на Ближнем Востоке, в Америке и в Азии. Подобно компании Intelsat, он был основан как межправительственная ассоциация для создания телекоммуникационной структуры в Европе.

Сегодня эта французская компания, основанная в 1977 году, предоставляет широкий спектр услуг, включая передачу данных, мобильные услуги, такие как GPS и обмен сообщениями, а также прямое теле- и радиовещание.

4. Speedcast

Годовой доход в 2021 году: 1.92 миллиарда долларов

Относительно молодой (по крайней мере, по сравнению с предыдущими позициями в списке) Speedcast – это австралийский оператор, основанный в 1999 году. Компания обслуживает страны и территории Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Европы и Африки. Она также поддерживает работу глобальной морской сети, таким образом действительно охватывая весь мир.

5. Telesat

Годовой доход в 2021 году: 1.228 миллиарда долларов

Telesat – это канадская компания, работающая в области спутниковой связи. Ее история началась в 1969 году. Подобно Intelsat и Eutelsat, компания Telesat была создана решением правительства с целью ускорения развертывания телекоммуникационной инфраструктуры. В 1998 году компания была приватизирована.

Сегодня оператор предоставляет свои услуги теле- и радиовещателям, а также корпоративным сетям.

6. Telespazio

Годовой доход в 2021 году: 758 миллионов долларов

Эта итальянская телекоммуникационная компания, основанная в 1961 году, предоставляет такие услуги как управление спутниками и контроль над ними, наблюдение за состоянием Земли и интегрированная связь. Компания осуществляет свою деятельность в таких странах как Франция, Великобритания, Румыния, Испания, Бразилия и Аргентина.

В 1969 году в рамках соглашения с Intelsat эта компания оказывала помощь в трансляции высадки человека на Луну в европейских странах. Только за несколько лет до этого, в 1964 году, оператор Telespazio также присоединился к трансляции Олимпиады из Токио, которая стала первой Олимпиадой, транслировавшейся через спутник.

7. Globecast

Годовой доход в 2021 году: 722.3 миллиона долларов

Компания Globecast была создана путем выделения из французской Direction des Transmissions Audiovisuelles (DTA). Она была основана в 1997 году, однако ее официальная регистрация состоялась только в 2002 году.

Сегодня компания предоставляет услуги по передаче, агрегации, распространению и форматированию программ радио, телевидения и других медиа. В настоящее время компания Globecast обслуживает пять разных континентов и субконтинентов: Европу, Америку, Азию, Африку и Ближний Восток. На сегодня она также эксплуатирует двенадцать спутниковых телепортов.

8. Singapore Telecommunications

Годовой доход в 2021 году: 617 миллионов долларов

Эта компания, известная также под названием Singtel, уходит своими корнями в далекий 1879 год, когда она была основана как частная станция телефонной связи. Однако сегодня Singapore Telecommunications является крупнейшим оператором мобильной связи в Сингапуре. Singtel также контролирует огромные сегменты рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Индонезии и Австралии.

Кроме этого компания владеет существенными долями в других телекоммуникационных компаниях, в частности, полностью владеет австралийской компанией Optus, а также сорока процентами второго по мощности оператора Индии – компании Bharti Airtel.

9. Hispasat

Годовой доход в 2021 году: 584 миллиона долларов

Эта компания, центральный офис которой расположен в Испании, управляет спутниками, предоставляющими услуги связи на территории Америки, Европы и Северной Африки. Компания была создана в 1989 году, и сегодня она обеспечивает трансляцию теле- и радиоканалов для более 30 миллионов домохозяйств, а также предоставляет услуги передачи данных широкополосного интернета для телефонов.

10. Arqiva

Годовой доход в 2021 году: 526.1 миллиона долларов

Эта британская телекоммуникационная компания была основана в 2005 году и сегодня предоставляет инфраструктуру и возможность передачи программ теле- и радиовещания на территории Великобритании. Для создания Arqiva в 2005 году свои усилия объединило несколько различных организаций, среди которых, в частности, такая известная структура, как Британская телерадиовещательная корпорация (BBC).

Согласно информации, размещенной на web-сайте компании, Arqiva является «ведущим игроком в Великобритании в сфере услуг критической сетевой инфраструктуры для телерадиовещания и коммунального сектора». Компания владеет сетью из около 1 500 станций радио- и телевизионного вещания.

11. AsiaSat

Годовой доход в 2021 году: 286 миллионов долларов

Этот спутниковый оператор, известный также под названием Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited, имеет центральный офис в Гонконге, Китай. Компания AsiaSat была основана в 1988 году, и в настоящее время эксплуатирует семь спутников. Следует также отметить, что одним из совладельцев AsiaSat является китайская государственная корпорация CITIC Limited.

12. Thaicom

Годовой доход в 2021 году: 184 миллиона долларов

Компания Thaicom Public Company Limited, основанная в 1991 году, предоставляет клиентам в странах Азии, Океании и Африки целый ряд телекоммуникационных услуг – в частности, услуги в сфере телефонии, а также услуги в сфере спутникового телевидения.

За свою историю компания успешно запустила на орбиту восемь спутников. В настоящее время она эксплуатирует четыре спутника, а также несколько объектов наземной инфраструктуры для спутниковой связи.

13. Measat

Годовой доход в 2021 году: 174 миллиона долларов

Компания MEASAT (Malaysia East Asia Satellite) ранее была известна под названием Binariang Satellite Systems. Это оператор услуг спутниковой связи, осуществляющий свою деятельность на рынке с 1993 года, когда тогдашний премьер-министр Малайзии доктор Махатхир Мохамад положил конец монополии правительства на услуги связи.

С тех пор компания MEASAT запустила в космос шесть спутников, которые обеспечивают надежное предоставление услуг телефонии и передачи данных по всей территории Малайзии, а также предоставляют емкости для провайдеров услуг DTH, ведущих деятельность в стране.

14. Telstra

Годовой доход в 2021 году: 117 миллионов долларов

Эта австралийская телекоммуникационная компания была основана в 1975 году и является создателем национальной широкополосной сети (National Broadband Network), предоставляющей свои услуги большинству населения Австралии.

Компания предоставляет услуги телефонии – в частности, стационарной, мобильной и таксофонной связи, а также услуги доступа в интернет и мобильную широкополосную связь. Для предоставления услуг 7.5 миллионов домохозяйств компания использует два спутника, имеющих названия Optus D2 и D3.

15. Space-Communication

Годовой доход в 2021 году: 93,69 миллионов долларов

Израильская компания Space-Communication (Spacecom) предоставляет услуги высокого качества в сфере вещания и связи на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Ее клиенты – это операторы DTH-платформ, интернет-провайдеры, операторы сетей телекоммуникаций и мобильной связи, сетевые интеграторы и правительственные структуры.

Spacecom является оператором спутников AMOS-3 и AMOS-7, расположенных в орбитальной позиции 4 градуса западной долготы. Компания также управляет спутниками AMOS-17 (17 градусов восточной долготы) и AMOS-4 (65 градусов восточной долготы)

Компания была основана в 1989 году как ведущий мультирегиональный оператор спутниковой связи. Сегодня Spacecom находится в процессе поглощения венгерской группой 4iG.

Заключительные мнения

В своей повседневной жизни мы обычно практически не вспоминаем ни об этих спутниках, ни о телекоммуникационных компаниях. Однако без них мы бы перенеслись обратно в темные века. Ведь именно они делают возможной цифровую жизнь.

И хотя названия этих компаний часто не слишком известны рядовым гражданам, они делают существование наших домохозяйств более комфортным и упрощают ведение бизнеса. Они обеспечивают бесперебойную работу геолокационных служб, таких как GPS и геотегинг, а также работают для того, чтобы наш мир стал более взаимосвязанным.