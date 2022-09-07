Android 14 будет поддерживать спутниковую связь Starlink

В Google заявили о работе над «врожденной» поддержкой спутниковой связи в операционной системе Android.

Что произошло

Старший вице-президент по платформам и экосистемам Google Хироси Локхаймер заявил, что при разработке первого Android-смартфона (HTC Dream/T-Mobile G1) 2008 года стояла задача обеспечить работу 3G и Wi-Fi, теперь же компания работает над поддержкой спутниковой связи, которая будет доступна уже в следующей версии ОС.

Как будет работать

Новый вариант связи будет отличаться от 5G и LTE. Скорость, подключение и даже время взаимодействия будут другими, всего «от двух до четырех мегабит пропускной способности на сотовую зону», отметил Локхаймер.

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Ранее SpaceX и американский мобильный оператор T-Mobile анонсировали доступность спутниковой связи Starlink для смартфонов. Соединения, которое обещают компании, должно быть достаточно, чтобы отправлять текстовые сообщения, MMS и пользоваться некоторыми мессенджерами. Спутниковая услуга сотовой связи будет доступна «повсеместно в континентальной части США, на Гавайях, в некоторых частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах». Илон Маск заявлял, что связь будут обеспечивать спутники Starlink второго поколения, которые будут запущены в следующем году. Они будут использовать часть среднеполосного спектра T-Mobile PCS. Их антенны будут иметь диаметр от 5 до 6 м.

Когда будет доступна

Бета-версия сервиса SpaceX/T-Mobile скорее всего станет доступна в конце 2023 года. Релиз новой версии ОС Android, в которой также анонсирована спутниковая связь, назначен на этот же период.

Поддержка связи со спутниками Starlink доступна в уже вышедших iPhone и устройствах на Android, однако качество связи улучшится, если дополнительная поддержка будет организована уже на уровне операционных систем.