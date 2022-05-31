Херсонская и часть Запорожской области уже более суток без связи — оккупанты обвиняют украинскую власть в «специальном» отключении и начали кампанию по дезинформации населения.

По информации главы Херсонской военной администрации Геннадия Лагуты, оккупанты пытаются перебросить ответственность за отсутствие связи на украинскую власть — к примеру, в Херсоне такую дезинформацию распространяют через громкоговорители.

Также в регионе уже начали продавать SIM-карты с российскими номерами — для их получения необходимо предоставить свои паспортные данные.

«Прошу не передавать свои персональные данные оккупантам. А связь украинских операторов обязательно восстановится», — написал Лагута в своем Telegram-канале.

Обновлено 14:47: Оккупационные власти Херсона заявили, что после перехода на российскую связь — регион переведут и на российскую банковскую систему.

В понедельник, 30 мая, пропала мобильная связь и интернет украинских операторов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута проинформировал, что связь глушат российские военные — а интернет в регионе доступен только от местного Skynet, который подключился к сети крымского провайдера.