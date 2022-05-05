По словам владельца и директора SkyNet Дмитрия Гудзя подключение через оператора Miranda было осуществлено с целью обеспечить жителей Херсона связью и не попасть в информационный вакуум.

Что произошло

30 апреля мобильная связь перестала быть доступной для жителей Херсона, Каховского района, Новотроицкой и Чаплинской громад.

Позже появилась информация, что интернет местного провайдера SkyNet (Херсонтелеком) теперь маршрутизируется через российские Miranda и Rostelekom — об этом свидетельствовала диагностика трафика в регионе, проведенная компаний NetBlocks.

Что говорит провайдер

На странице провайдера в Facebook появилось публичное обращение директора SkyNet Дмитрия Гудзя. Он отметил, что был вынужден 1 мая вечером подключить канал оператора Miranda, чтобы обеспечить жителей связью и информацией: