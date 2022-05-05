По словам владельца и директора SkyNet Дмитрия Гудзя подключение через оператора Miranda было осуществлено с целью обеспечить жителей Херсона связью и не попасть в информационный вакуум.
Что произошло
30 апреля мобильная связь перестала быть доступной для жителей Херсона, Каховского района, Новотроицкой и Чаплинской громад.
Позже появилась информация, что интернет местного провайдера SkyNet (Херсонтелеком) теперь маршрутизируется через российские Miranda и Rostelekom — об этом свидетельствовала диагностика трафика в регионе, проведенная компаний NetBlocks.
Что говорит провайдер
На странице провайдера в Facebook появилось публичное обращение директора SkyNet Дмитрия Гудзя. Он отметил, что был вынужден 1 мая вечером подключить канал оператора Miranda, чтобы обеспечить жителей связью и информацией:
«В современном мире очень тяжело представить себе информационный вакуум, но я как человек, его испытавший, скажу вам – это страшно, страшно когда не работает ВСЁ».
Гудзь также рассказал, что по городу было установлено порядка 20 роутеров с бесплатным Wi-Fi, возле которых выстраивались очереди людей. Также был подан интернет для отключенных корпоративных клиентов, прекративших работу в Херсонской области, у которых был открыт бесплатный доступ к Wi-Fi (таких как Новая почта, Ева и т.д.).
«Мы всем коллективом SkyNET искренне от души очень старались, делали все, чтобы помочь как можно большему кол-ву людей, к концу дня сотрудники валились с ног. Мы выслушали миллион благодарностей от горожан, но, к сожалению, были и те, кто нас обвинял в зраде – мол, вы перешли на вражеский интернет. Для вас поясню отдельно, компания Миранда – это частный крымский оператор связи. Крым — это Украина!? Кроме того, компании Миранда нет не в одном санкционном списке. Никаких денег в РФ я не оплачивал, никогда не был чиновником, доступа к гос. тайне никогда не имел, с военными объектами никогда не работал и не обслуживал – скажите, чем и кого я предал? Я выполнял свой долг как оператор связи – я давал, даю и буду давать людям связь».
Также в обращении отмечено, что после починки николаевского кабеля, каналы Miranda были сразу же отключены — компания вернулась на украинскую связь.