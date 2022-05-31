В понедельник, 30 мая, начала пропадать мобильная связь и интернет украинских операторов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

«Где-то около 18:10 — 18:20 исчезла связь. В течение предыдущих двух дней связь была неустойчива, то появлялась, то исчезала. А это исчезла совсем. В сети только неопределенные операторы, появившиеся несколько дней назад», — рассказала «Суспільному» жительница Херсона.

Глава Херсонской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута сообщил, что связь отключили российские военные:

«Орки отключили! Работает только провайдер в Скайнет через Крым!»

По состоянию на 11 утра 31 мая — связь все ещё отсутствует.

«Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя. Скорее всего, ее, как всегда, просто глушат», — говорится в сообщении мэрии Бердянска.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской и Запорожской областях начали раздавать SIM-карты с российскими номерами.