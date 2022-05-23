YouTube не предоставил деталей относительно удаленного контента и каналов, но указывает, что большинство из них продвигали нарративы Кремля касаемо войны в Украине.

Это интересно: Программы ICTV собрали более 100 миллионов просмотров в месяц в YouTube

После 24 февраля 2022 года YouTube удалил, среди прочего, каналы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, каналы, связанные с министерствами обороны и иностранных дел России, также была временно приостановлена ​​загрузка видео, где война называлась «освободительной миссией».

«У нас есть политика по поводу серьезных насильственных событий, и это касается таких вещей, как отрицание больших насильственных событий. Всего — от Холокоста до Сэнди-Хук. И, конечно, то, что происходит в Украине – это большое насильственное событие. И потому мы использовали эту политику, чтобы предпринять беспрецедентные действия», – отметил директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Он добавил, что только в Украине новостной контент YouTube о войне набрал более 40 миллионов просмотров.

«Первая и, пожалуй, самая главная ответственность – убедиться, что люди, которые ищут информацию об этом событии, могут получить точную, высококачественную и достоверную информацию на YouTube. Потребление авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросло, конечно, в Украине, и в странах, окружающих Украину, Польшу, а также в самой России», — сказал представитель компании.

YouTube также по всему миру запретил каналы, связанные с российскими государственными СМИ, в том числе Russia Today и Sputnik.

Ранее YouTube отключил все функции монетизации для пользователей России.

Источник: The Guardian