Официальные продавцы продуктов Apple в России начали закрывать магазины из-за дефицита техники, сообщает «Коммерсант».

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Ритейлеры планируют перераспределить остатки товара в точках, аккумулирующих наибольшую прибыль.

На сайте re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) указано, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах. На сайте iPort говорится о временном закрытии четырёх магазинов в Петербурге.

Основная причина закрытия – дефицит товара и снижение спроса на смартфоны.

По данным ритейлеров, продажи смартфонов в России в апреле в целом снизились на 30%. Пользователи чаще выбирают бюджетные китайские модели – в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место.

С наличием техники американского бренда на складах сейчас ситуация хуже всего, пишет издание: «Запасов хватит только до третьего квартала». Но, по его словам, re:Store и iPort пока опасаются продавать товары, ввезенные по схеме параллельного импорта, поскольку надеются на возобновление отношений с Apple.