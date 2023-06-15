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70-летний львовянин пытался провезти в Украину незадекларированную технику Apple на миллион гривен

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10 июня на пункте пропуска «Шегини — Медика» произошло событие, привлекшее внимание таможенных служб. Возвращавшийся из Польши 70-летний водитель из Львовской области попытался обойти таможенный контроль, выбрав для себя «зеленый коридор». Однако его намерение не осталось незамеченным таможенниками.

Незадекларированные гаджеты

Во время осмотра автомобиля «Мерседес» сотрудники таможни обнаружили шесть подержанных ноутбуков MacBook Air и 13 ноутбуков MacBook Pro. Стоимость этих товаров оценивается более чем в миллион гривен. Согласно таможенным правилам отсутствие декларирования и попытка избежать налогообложения товаров является нарушением, которое не может остаться без последствий.

Нарушение таможенных правил

В поступках водителя усматривается нарушение таможенных правил, предусмотренных статьей 471 части 2 Таможенного кодекса Украины. В настоящее время весь товар временно изъят.

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Правила конфискации имущества

Следует отметить, что с 1 октября 2022 года в Украине изменились правила изъятия товаров, перешедших в собственность государства. Согласно постановлению №1043, принятому Правительством в сентябре 2022 года, упрощенная процедура передачи конфискованного имущества вступила в силу.

Согласно новым правилам, таможня представляет ежемесячный перечень имущества, перешедшего в собственность государства, в областную военную администрацию. Этот перечень публикуется на вебсайте администрации, где в течение 15 дней правоохранительные органы, включая Национальную полицию и Службу безопасности Украины, могут заявить о своем желании получить определенный товар.

В случае если на один товар есть несколько претендентов, решение о его дальнейшей судьбе принимает военная администрация. Таким образом, она определяет, кому из заявителей будет предоставлен конфискованный товар. Такой же список имущества передается также исполнительной службе.

Напомним, прошлым летом украинские таможенники сожгли более 2 тысяч единиц техники Apple.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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