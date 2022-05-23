Поставки кнопочных телефонов в РФ выросли на 43%, сообщают российские СМИ со ссылкой на аналитический отчет GS Group.

В первом квартале текущего года в Россию поставлено 6,8 млн смартфонов и 3,5 млн кнопочных телефонов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, отгрузки смартфонов сократились на 14%, объем поставок кнопочных смартфонов — наоборот вырос и соответствует уровню 2017 года. Основные производители — Inoi, F+ и BQ.

Предполагается, что кнопочные телефоны покупают как запасные или рабочие устройства для контакт-центров. Также их используют сотрудники режимных предприятий, на территорию которых нельзя проносить смартфоны.

Пик импорта кнопочных телефонов пришёлся именно на февраль. В марте резко упали объёмы отгрузок обеих категорий, отмечают в GS Group.