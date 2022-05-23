Из-за обстрела подстанции на протяжении суток в Покровске Донецкой области отсутствовало украинское радиовещание.

Как сообщил глава Гродовской территориальной громады Покровского района Владимир Руденко, в FM-диапазоне не было ни одной украинской радиостанции — найти удавалось только российские радиостанции с пропагандистским эфиром.

В Нацсовете уточнили, что украинское радиовещание отсутствовало из-за попадания в подстанцию, однако сейчас его удалось восстановить. На данный момент в Покровске вещают четыре украинские радиостанции: на 92,5 – «Люкс ФМ», 98.8 – «Первый канал Украинского радио», 101.4 – «Армия ФМ», 103.7 – «Радио М».

Источник: Детектор Медиа