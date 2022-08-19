Обновлено приложение «Радио Киевстар»: как оно работает и где скачать

Киевстар выпустил обновленную версию «Радио Киевстар».

Что нового

Теперь без регистрации все пользователи, которые загрузят приложение на свой смартфон, могут слушать еще больше музыкальных подборок без рекламы.

Кроме изменений в дизайне, который делает интерфейс приложения еще более удобным, всего в два клика пользователи «Радио Киевстар» смогут выбрать жанр музыки, который им нравится больше. По сравнению с предыдущей версией приложения количество музыкальных подборок увеличилось по меньшей мере вдвое.

Что послушать

Сейчас в приложении уже есть 10 музыкальных подборок, среди которых: Top Hits, World charts, Made in UА и много еще в других музыкальных стилях и жанрах. Кроме того, эти подборки будут регулярно обновляться и дополняться.

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Кто может воспользоваться

Использовать сервис, чтобы слушать музыку без надоедливой рекламы, могут все желающие, независимо от своего мобильного оператора. Однако абоненты Киевстар могут это делать без тарификации мобильного интернета. Благодаря этому они будут ежемесячно экономить сотни мегабайт мобильного интернета.

Где скачать

Чтобы получить доступ к большой подборке музыки в высоком качестве, нужно загрузить мобильное приложение по ссылкам в Play Market или App Store.

«Радио Киевстар» заработало в 2017 году и сейчас его ежемесячно слушает более 60 тысяч уникальных пользователей. Сегодня приложение активно используется не только в Украине, но и за ее пределами. Среди ТОП-3 стран, где слушают радио: Польша, Германия, Чехия.

Ранее мы сообщали, что Киевстар запускает эконом тариф.