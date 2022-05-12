В Бердянске российские оккупанты переименовали захваченную радиостанцию ​​«Азовская волна» и распространяют дезинформацию, сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Бердянцы во временно оккупированном городе снова были в информационной блокаде из-за полного отсутствия мобильной связи и частично интернета. Захваченное россиянами местное радио 106 FM, которое ныне называется «Свободный Бердянск», распространяет пропагандистские месседжи и дезинформацию о ситуации в городе и Украине в целом», – сказал в эфире национального телемарафона представитель ЗОВА Иван Арефьев.