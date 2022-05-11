Илон Маск сообщил, что Россия усиливает попытки заглушить и взломать спутниковую связь Starlink в Украине.

«Пока Starlink сопротивлялся российской кибервойне, попыткам заглушения и взлома, но они наращивают свои усилия», – написал Маск в своем твиттер-аккаунте в ответ на публикацию Reuters о том, что Россия стояла за массированной кибератакой на сеть Viasat KA-SAT в конце февраля.

На сегодняшний день в Украине находится уже около 10 тысяч станций Starlink. Полученное оборудование уже установлено на базе государственных предприятий, госпиталей и банков. Также его используют ВСУ, волонтеры, операторы связи и отдельные бизнесы.

С 27 апреля Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX Илона Маска зарегистрировано в Украине.

4 марта Илон Маск предупреждал, что станции Starlink могут стать целями российских войск на территории Украины. Спутниковое телекоммуникационное оборудование широко «излучает» сигнал, поэтому становится легкой целью для радиолокационной разведки врага. Россия пыталась заблокировать работу терминалов Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, но в компании обновили софт – и оборудование снова заработало беспрепятственно.

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