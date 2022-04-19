Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал открытие представительства Starlink в Украине.

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В начале войны компания Илона Маска оказала поддержку Украине в предоставлении терминалов для спутникового интернета. Спустя неделю после просьбы Федорова в Украину прибыло 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину.

На сегодняшний день более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

«Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу над открытием представительства в Украине», — объявил Михаил Федоров.

Глава Минцифры уже поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее.