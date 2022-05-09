МТС и «Яндекс.Телепрограмма» подтвердили, что российские телеканалы атаковали хакеры

В ночь на 9 мая хакеры получили доступ к программам передач спутникового телевидения и систем Smart TV в России — вместо названий программ и описаний каналов появились сообщения против войны в Украине.

Об этом сообщали пользователи ТВ-приставок из разных российских городов.

В пресс-службе «МТС» сообщили, что на каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке могли появиться «надписи экстремистского характера». На данный момент все сообщения удалены, начата проверка инцидента.

Представители «Яндекса» рассказали, что не зафиксировали атаки на свой сервис — данные поступают на сайт из стороннего источника. Судя по всему, хакеры атаковали именно такой источник, откуда сообщение распространили по разным сервисам.

«Мы отключили обновление данных сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании», — сообщили в «Яндексе».

Источник: TJ