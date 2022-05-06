Аварийно-ремонтная бригада Укртелекома работает в Херсонской области, где снова была повреждена важная магистраль.

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Из-за повреждений интернет-услуги недоступны жителям 4 районов региона.

За прошедшие сутки удалось вернуть подключение абонентам ряда населенных пунктов в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

В целом критическая инфраструктура и интернет-сеть Укртелекома работают. Услуги интернет-доступа предоставляются в 87% населенных пунктов, подключенных к сети оператора, и доступны во всех областях, кроме Луганской.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Херсоне планируют запретить Facebook и Instagram.