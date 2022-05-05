Оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить в регионе соцсети Facebook и Instagram.

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Коллаборант Кирилл Стремоусов, которого оккупанты назначили «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», сообщил, что в ближайшее время на территории региона будут запрещены Facebook, Instagram и «другие группы, дискредитирующие даже своими названиями регион».

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По словам Cтремоусова, эти соцсети «выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе».

Ранее появилась информация о том, что интернет местного провайдера SkyNet (Херсонтелеком) теперь маршрутизируется через российские Miranda и Rostelekom — об этом свидетельствует диагностика трафика в регионе, проведенная компаний NetBlocks.

Источник: Укринформ