Оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить в регионе соцсети Facebook и Instagram.
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Коллаборант Кирилл Стремоусов, которого оккупанты назначили «заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области», сообщил, что в ближайшее время на территории региона будут запрещены Facebook, Instagram и «другие группы, дискредитирующие даже своими названиями регион».
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По словам Cтремоусова, эти соцсети «выступают как экстремистские организации, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе».
Ранее появилась информация о том, что интернет местного провайдера SkyNet (Херсонтелеком) теперь маршрутизируется через российские Miranda и Rostelekom — об этом свидетельствует диагностика трафика в регионе, проведенная компаний NetBlocks.
Источник: Укринформ