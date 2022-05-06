Оккупанты могут вмешиваться в работу мобильной связи, так как сейчас имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Это может происходить через «параллельную» переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственно абонента и чужой номер.

Проверить наличие переадресации вызова на вашем номере можно при помощи сервисных кодов:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации;

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова;

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер;

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных;

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Для конфиденциальных разговоров ЦПД рекомендует использовать мессенжеры с защищенным шифрованием.

UPD: В пресс-службе Киевстара опровергают информацию о возможной прослушке телефонов жителей Херсонской области.