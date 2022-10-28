Про устойчивость украинских мобильных сетей

Агрессия Российской Федерации выдвинула на передний план вопрос об устойчивости украинской нации, государства и экономики. Одним из аспектов этого вопроса является устойчивость национальной инфраструктуры, включая сети мобильной связи. Поговорим о двух аспектах этой проблемы, одном неожиданном и одном предсказуемом.

Сети мобильной связи Украины продемонстрировали исключительно высокую устойчивость в ситуации полномасштабной войны, включая целенаправленное уничтожение их оборудования. По данным операторских компании в Харьковской и Херсонской областях ими было потеряно свыше 90% базовых станций. Неоднократно фиксировались факты целенаправленного уничтожения их оборудования российскими оккупантами. При этом национальные операторы мобильной связи ухитрялись поддерживать работоспособность сетей даже на оккупированных территориях.

На сегодняшний день связь восстановлена на абсолютном большинстве освобожденных территорий. За всё время войны не выявлено ни одного случая несанкционированного проникновения в сети мобильной связи. Эти успехи не являются поводом впасть в самодовольство и благодушие, мол, если всё идет хорошо, значит проблем нет. Чудес не бывает, сугубо гражданская технология и коммерческие предприятия, которыми являются операторские компании, не имеют запаса прочности постоянно функционировать в таком режиме. Операторам необходима эффективная поддержка, устойчивость сетей мобильной связи нуждается во всемерном усилении.

Куда исчезает мобильная связь

Начало интенсивных атак на энергетическую инфраструктуру страны спровоцировало волну однотипных жалоб. «Через пару секунд после отключения электроэнергии в доме исчезает и мобильный интернет в смартфоне», — недоумевают добрые граждане. Где же резервное электропитание, читается между строк. Давайте посмотрим на ситуацию поближе.

Сейчас сети мобильной связи Украины сталкиваются с наиболее сложным вызовом — регулярным отключением электроснабжения на продолжительный период, вплоть до суток и более. Далеко не каждая базовая станция имеет полноценный источник резервного питания, а именно дизель-генератор с запасом топлива. Причина этого проста — генератор и бак с топливом необходимо надёжно изолировать от воров. Слишком часто для размещения вандалозащищённого контейнера необходимого размера просто не находится места. За городом, в сельской местности — пожалуйста. Практически каждая вышка мобильной связи в сельской местности располагается на приличных размеров площадке, где есть место и для генератора. Но не в городах, где приходится щедро платить за каждый квадратный метр.

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Как результат, большинство базовых станций в городах для резервного питания используют только аккумулятор весьма ограниченной ёмкости, на несколько часов работы. Более продолжительные отключения традиционно рассматривались как нечто экстраординарное. К сожалению, вызовы военного времени попросту не предусмотрены регламентами операторских компаний. При чересчур частых продолжительных отключениях аккумуляторы не успевают заряжаться. Некоторые из них вовсе вышли из строя и нуждаются в замене. Вот так и получается, что с исчезновением напряжения в домовых сетях может исчезать и мобильная связь. Сети-то одни и те же…

Здесь мы подходим к самому важному аспекту проблемы. На сегодняшний день объекты мобильной связи за очень редким исключением не имеют статуса защищённых потребителей электроэнергии. Этим статусом обладают водоканалы и другие инфраструктурные предприятия, медицинские учреждения и другие организации, имеющие критическое значение для жизни общества. В случае аварий и веерных отключений защищённые потребители получают электроэнергию, пока есть малейшая возможность. Собственно говоря, одна из задач веерных отключений — сохранить подачу энергии защищённым потребителям.

Пришло время предоставить такой статус и объектам, обеспечивающим функционирование сетей мобильной связи. К сожалению, одного лишь решения недостаточно. Чтобы иметь привилегированное подключение к электросетям, необходимы выделенные лини и отдельная процедура подключения. Необходимы капитальные инвестиции и масштабное строительство. В Украине насчитывается порядка 80 тысяч базовых станций, это даёт представление о масштабах задачи.

В принципе, операторам не привыкать строить много и быстро. Однако есть один момент…

Налоговый нонсенс

Ещё в 2014-ом году украинские предприятия, чьи активы остались на оккупированных территориях либо вовсе были уничтожены, столкнулись с неприятным сюрпризом. Налоговое законодательство Украины трактует неиспользуемое ввиду внешних обстоятельств имущество как не участвующее в производственной деятельности, независимо от причин. В результате смены статуса основных средств с производственных на непроизводственные — предприятие теряет налоговый кредит, у него возникает обязательство в размере НДС, т.е. 18% от балансовой стоимости. Потерял миллиард? Доплати ещё 180 миллионов и спи спокойно, дорогой товарищ капиталист.

К несчастью, ни тогда, ни сейчас, восемь лет спустя налоговое законодательство попросту не учитывает военных реалий. Чтобы списать фактически уничтоженное или недоступное имущество предприятия обязаны провести инвентаризацию, как будто речь идёт о последствиях пожара или кражи. Налоговое ведомство вроде бы понимает нелепость этих требований, однако предпочитает умывать руки и переводить стрелки на законодателей. Судебная власть в данном случае, как правило, обслуживает «интересы бюджета», поддерживая претензии налоговой.

Стоит отметить, что такая позиция не соответствует требованиям Международных стандартов финансовой отчетности и Национальных стандартов бухгалтерского учета. По учетным стандартам активами являются ресурсы, контролируемые предприятием. При этом контроль над экономическим ресурсом обычно возникает из способности обеспечивать реализацию законных прав. Отсутствие доступа к основным средствам, которые находятся на оккупированных территориях, является потерей контроля.

Давным-давно надо было внести в законодательство норму о том, что уничтоженные либо оставшиеся на оккупированной территории активы считать неиспользуемыми в хозяйственной деятельности. Не рассматривать их как поставку товара и, соответственно, не начислять НДС. Налоговые обязательства по таким активам не должны начисляться, а налоговый кредит, сформированный при приобретении таких товаров, не должен теряться.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7632 от 03.08.22 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество». Он предлагает некоторое послабление для компаний, чьё имущество было уничтожено или повреждено в результате военных действий. К сожалению, предлагаемые в законопроекте нормы по-прежнему предполагают проведение инвентаризации, что невозможно в случае оккупированных территорий.

В рамках подготовки ко второму чтению необходимо добавить в законопроект положения о том, что такого рода активы не считаются используемыми в хозяйственной деятельности, налоговые обязательства по НДС на сумму стоимости обесцененных оборотных активов не начисляются, налоговый кредит, сформированный в результате агрессии, не начисляется. И всё это без издевательского, по сути, требования инвентаризации.

Необходимо освободить операторов мобильной связи хотя бы от наиболее несправедливых, бессмысленных по своей сути обременений. Дать им и статус защищённых потребителей электроэнергии, и возможность оперативно обеспечить техническую выполнимость таких подключений. Это необходимо для устойчивости мобильной связи, завязанных на ней процессах и всей нашей прекрасной страны.