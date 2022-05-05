Безлимитные звонки в первую очередь могут получить абоненты, находящиеся в городах и селах с активными боевыми действиями, или во временно оккупированных населенных пунктах.

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С 6 мая такие абоненты подписки каждые 7 дней будут получать от Киевстара безлимитные звонки в сети, если они не могут оплатить услуги. У других абонентов подписки с 11 мая будут действовать стандартные условия их тарифных планов.

Однако, независимо от региона Украины, все клиенты предоплаченной связи могут воспользоваться бесплатным сервисом «Ми разом» — выбрать один номер в сети Киевстар, на который они всегда могут звонить бесплатно.

Контрактные абоненты и бизнес-клиенты в этих городах и селах могут пользоваться основными услугами оператора без оплаты счета.

Также абонентам тарифов «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей» в мае начислено дополнительно 100 мин для звонков в другие сети и 5000 Мб мобильного интернета.