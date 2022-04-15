С 21 апреля Киевстар завершает обновление условий для звонков на номера России и Беларуси — теперь стоимость звонков в РФ и РБ составит 20 гривен за минуту.

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Звонки в Россию не будут входить в дополнительные 100 минут для звонков на другие сети, предоставляемые как «Суперсилы», а также в пакете «100 минут на другие сети и за границу» для контрактных абонентов и в пакете «Дополнительные 100/300/1000 минут на другие сети и за границу» для бизнес-клиентов.

Абоненты и дальше смогут использовать эти минуты для звонков на другие сети в Украине, а также на номера во многих странах Европы и мира.

Также прекращают действовать некоторые неактуальные индивидуальные пакеты для контрактных и бизнес-клиентов, включающих звонки на номера в России и Беларуси. Детали абоненты получат в SMS или через координаторов (или персонального менеджера).

После этих изменений стоимость звонков в Россию и Беларусь во всех тарифах и пакетах Киевстар будет предоставляться в рамках стандартных условий услуги «Международные звонки и фиксированные услуги» и составит 20 грн/мин.