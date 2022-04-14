Киевстар начислит бонусные минуты и интернет в рамках тарифов «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей».

Абоненты Киевстар от 60 лет и люди с инвалидностью получат бесплатно 100 бонусных минут для звонков на другие сети, а также 5 Гб мобильного интернета.

Услуга будет предоставляться в рамках тарифов «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей» — сейчас их используют около 500 тысяч абонентов.

Бонусы будут начисляться в течение апреля и мая.

«Мы ввели их, так как заметили значительный рост в использовании как звонками, так и мобильным интернетом. Количество звонков во время войны возросло в полтора раза, а использование мобильного интернета почти на треть», — говорится в сообщении оператора.