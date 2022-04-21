Инженеры компании Vodafone продолжают восстанавливать связь в освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

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По состоянию на утро 21 апреля мобильная связь восстановлена в Глебовке, Липовке, Копылове, Калиновке и Иванкове Киевской области.

В городе Чернигове «в строй» вернули еще 4 базовых станции. На данный момент в регионе восстановлено более 70% инфраструктуры сети.

Ранее мы сообщали, что Vodafone предлагает воспользоваться услугой «Доступный роуминг» за украинскую абонплату.