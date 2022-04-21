С 20 апреля абоненты Vodafone могут использовать бесплатный пакет в роуминге, внеся за него обычную абонплату.

Что предусматривает услуга

Обновленная услуга «Доступный роуминг» предоставляет ежемесячно 10 ГБ мобильного интернета, 250 минут для исходящих звонков на номера Vodafone Украина, 50 минут для входящих/исходящих звонков на других операторов в Украине и на номера в стране пребывания, а также 100 SMS по всем направлениям.

Как подключить

В ближайшие дни оператор начнет подключать «Доступный роуминг» абонентам автоматически. Но это можно сделать и самостоятельно:

абонентам подписки — при уплаченном украинском тарифе;

для контрактных абонентов – при уплаченном счете.

Дальше достаточно набрать *600*6#

Подключение услуги возможно только раз в месяц. После исчерпания пакетов ранее срока услуги будет действовать базовая тарификация в роуминге.

Где доступна услуга

Услуга действует в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии. Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.