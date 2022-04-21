Утром, 21 апреля, Укртелеком зафиксировал повреждение магистральной оптики в Донецкой области.

Абонентам городов Бахмут, Краматорск, Светлодарск пока не предоставляются интернет-услуги. Ремонтная бригада Укртелекома уже выехала для проведения восстановительных работ.

Ранее, 20 апреля, уже были устранены повреждения на оборудовании и восстановлена ​​стабильная работа канала передачи данных Херсон-Днепр. Работы производились без ухудшения качества предоставления IP-услуг для абонентов, так как трафик был перераспределен на резервные каналы.

Критическая инфраструктура и интернет-сеть Укртелекома работают. Телекомуслуги доступны более чем в 91% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора и предоставляются во всех областях, кроме Луганской. Основные ремонтные работы продолжаются в наиболее пострадавших от российских оккупантов районах Киевской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областей.