12 апреля Тверской суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу компании Meta на решение признать ее деятельность «экстремистской» и запретить на территории РФ.

Российское правительство обвинило компанию Meta в распространении призывов к насилию в отношении российских военных и их руководства, а 21 марта районный суд Москвы признал ее деятельность «экстремистской».

По решению суда в РФ должны были незамедлительно заблокировать Instagram и Facebook. Решение на мессенджер WhatsApp не распространялось.

Meta решила обжаловать решение и вскоре после этого подала апелляцию — суд зарегистрировал ее 12 апреля.

Ранее мы сообщали, что российские поисковики не показывают сайты Instagram и Facebook.

Источник: Sud.ua