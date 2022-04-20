Apple удалила TikTok из App Store для россиян, в Google Play приложение пока доступно.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Apple удалила приложение популярной соцсети TikTok для жителей России.

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Apple пока никак не прокомментировала свое решение, а российские СМИ подтверждают, что в онлайн-магазине компании приложение более недоступно. Ранее загруженные программы продолжают работать, также доступно скачивание по прямой ссылке.

Обновлено: По информации российских и белорусских СМИ утром 20 апреля TikTok был снова доступен в App Store.

Ранее мы писали, что Spotify больше недоступен в App Store и Google Play для российских пользователей.