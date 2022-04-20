В первый месяц войны Минцифры обратилась за помощью к 413 технологическим компаниям — большинство проигнорировали письма.

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Об этом рассказали представители Минцифры в интервью изданию Forbes.

«В первый день я начал писать письма крупнейшим техкорпорациям – Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft», – рассказывает эксперт по инновациям и стартапам Министерства цифровой трансформации Антон Мельник, — «План был прост. Сначала рассказать, что в Украине война, а ее инициатор – Россия, затем – остановить работу на российском рынке и извлечь пользу для Украины».

За следующие четыре недели около 50 мировых техкомпаний поддержали Украину и остановили или ограничили бизнес в РФ. Среди них – гиганты типа Netflix, Visa, Mastercard, IBM, Twitter и TikTok.

Apple также среагировала быстро. Компания ограничила доступ к Apple Pay и закрыла официальный онлайн-магазин. Полностью из России не ушла – продает технику через партнеров.

В целом в первый месяц войны команда Минцифры разослала письма в 413 компаний, хотя на большинство не получила ответа.

К «проблемным» компаниям Мельник относит Meta, Amazon и Microsoft. Сервисы последней, в частности, облачная платформа Azure и сервис для разработчиков GitHub, продолжают работать в РФ. О Meta, владельце Facebook и Instagram, позаботились российские власти – сервисы заблокировали, признав их «экстремистскими».