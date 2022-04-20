Toshiba приостанавливает прием заказов и инвестиции в Россию

Toshiba Group объявила о приостановке приёма новых заказов и осуществлении инвестиций в Россию в связи с войной в Украине.

В заявлении японской электротехнической корпорации говорится, что они «очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражают соболезнования пострадавшим».

Компания уже пожертвовала в общей сложности 100 миллионов иен (более 700 тысяч долларов США) Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и специальной некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

«Toshiba Group приостанавливает новые заказы и инвестиции в России. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем соответствующие меры. Группа твердо надеется, что конфликт прекратится как можно скорее и что мир и безопасность вернутся», — отмечено в обращении.

Продажи корпорации в Россию составляют примерно 0,2% от общего уровня прогнозируемой консолидируемой выручки в минувшем финансовом году.

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