Высший административный суд Франции отозвал лицензию SpaceX на предоставление интернет-услуг в стране сославшись на опасения монополизации.

Это интересно: Илон Маск предложил выкупить Twitter

Суд определил, что французский телекоммуникационный регулятор Arcep предоставил SpaceX лицензию в феврале 2021 года без предварительного проведения общественных консультаций.

Судебная апелляция была подана двумя экологическими организациями, которые сослались на возможное воздействие cпутниковой группировки на окружающую среду, включая световое загрязнение, космический мусор, а также здоровье человека.

Рекомендуем прочитать: Интернет от Starlink может появиться на борту самолетов — SpaceX уже проходит соответствующую сертификацию

Впрочем суд обосновал свое решение об отзыве лицензии в основном на том аргументе, что характер бизнеса SpaceX , который включает в себя производство ракет и спутников, услуги по запуску, эксплуатацию спутников и телекоммуникационные услуги, может исказить рынок и подавить конкуренцию, что, в конечном счете, негативно отразится на французских потребителях.

Arcep придется подчиниться решению суда и пересмотреть заявление SpaceX. Регулятор должен предложить общественности свои возражения до 9 мая.

Источник: Space.com