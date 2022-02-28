Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил о прибытии первой поставки станций спутникового интернета Starlink.

Ранее Фёдоров обратился с просьбой ускорить процесс внедрения спутникового интернета в стране непосредственно к Илону Маску.

Владелец SpaceX оперативно среагировал на просьбу, ответив в Twitter, что терминалы уже направляются в Украину.

А сегодня, 28 февраля, уже была получена первая поставка.

Ранее мы сообщали, что украинские телеканалы могут временно прекратить работу из-за технических причин.