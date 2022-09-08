«Українське радіо» возобновляет полноценную работу в Николаеве

Редакция «Українського радіо» в Николаеве возобновляет полноценную работу.

Раньше на волнах «Українське радіо. Миколаїв» на 92 FM передавали в эфир общенациональный сигнал из Киева. Местная же редакция, из-за постоянных обстрелов, работала в режиме коротких включений и репортажей.

«Теперь наши слушатели в Николаеве будут слышать качественные содержательные оперативные передачи о городе и области каждый день, в том числе и проект интервью «Радиодень» (в 17:35)», — отмечает член правления «Суспільного», ответственный за платформы радио и телевидения, Дмитрий Хоркин.

Во временно оккупированной Херсонской области «Українське радіо» вещает на средних волнах на частоте 1278 кГц (АМ или СХ-диапазон).

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«Українське радіо» можно слушать в FM и AM-диапазонах по всей стране, а также в мобильном приложении suspilne.radio, на сайте ukr.radio и в мобильном приложении «Дія».

Ранее мы сообщали, что хакеры атаковали Радио Крым, запустив в эфир гимн Украины.