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«Українське Радіо» начало вещание в цифровом формате в двух крупнейших городах Испании

НовостиРадио
Фото: YouTube
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С 13 февраля программы «Українського Радіо» доступны слушателям цифрового радиоэфира в Мадриде и Барселоне.

Национальное радио Испании (Radio Nacional de España) начало транслировать «Українське Радіо» в сети цифрового радиовещания в стандарте DAB. Эта инициатива должна способствовать поддержке украинцев, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

RNE - Suspilne Ukraine

В сообщении на сайті Суспільного Мовлення уточняется, что принимать сигнал можно бесплатно и без подключения к интернету. Достаточно купить DAB-приемник и просканировать все DAB-станции.

Исполнительный продюсер «Українського Радіо» Юрий Табаченко заявил следующее: «Цифровое эфирное вещание в Мадриде и Барселоне – отличный повод сделать удобным доступ к любимому радио украинцам в Испании».

«Украинское Радио» – это самая большая FM-сеть и самое популярное разговорное радио Украины. Радиостанцию ​​можно слушать в мобильном приложении suspilne.radio, на сайте ukr.radio и в мобильном приложении «Дія».

Напомним, сегодня, 13 февраля, во всём мире отмечают праздник – Всемирный день радио.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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