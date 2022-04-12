Генеральный директор телеканалов «Футбол» Александр Денисов сообщил о прекращении работы с Виктором Леоненко.

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Причина — высказывания Леоненко о молчаливой позиции российских спортсменов касаемо войны в Украине в одном из недавних интервью.

«Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас брать? В россии за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок», — заявил Леоненко.

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Виктор Леоненко — бывший игрок киевского «Динамо». Выступал в составе национальной сборной Украины. К команде телеканалов «Футбол 1/2/3» присоединился в 2013 году, работал в качестве эксперта программы «Великий футбол».

Позже сам Леоненко прокомментировал свое увольнение, отметив, что хотел бы услышать об этом лично от Денисова, а не со слов друзей.

«Интервью, на которое он ссылается, скорее всего – отмазка. На ТК «Футбол» сейчас всех разгоняют. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий – я, а не Денисов!», — сказал Виктор Леоненко.