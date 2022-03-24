С 24 марта телеканалы Футбол 1,2,3 снова начинают вещание, сообщает генеральный директор каналов Александр Денисов.

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В 18:00 24 марта вещание каналов начнется с прямых трансляций поединков сборных. В частности будет показан матч Лиги Наций Молдова – Казахстан и игра плей-офф на Чемпионат Мира Португалия – Турция. Позже в эфир обещают добавить другие турниры и Футбол News.

«Чтобы технически запустить каналы, коллектив за эти несколько дней сделал почти невозможное. Но военное время не дает никаких гарантий стабильного вещания.

Прошу с пониманием отнестись к возможным техническим моментам — например, в случае воздушной тревоги сотрудники и комментаторы должны оставить рабочие места и идти в бомбоубежище, ну и так далее. Но уверен, что в целом объяснять сегодняшние реалии никому из вас не нужно», — написал Денисов.

Каналы «Футбол» по-прежнему доступны в кабельных сетях, на платформе Oll.tv и у спутникового оператора Xtra TV.