Генеральный продюсер Матч ТВ Александр Тащин сообщил о прекращении показа на канале матчей Кубка Англии.

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии. Предоставив сигнал для передачи «Матч ТВ», правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании» — пишет Тащин.

Ранее мы сообщали, что руководители АПЛ разорвали соглашение с Rambler Mediа. Также в марте Профессиональная футбольная лига Франции останавливала действие контракта с «Матч ТВ».

Источник: sports.ru