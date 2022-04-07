В Эстонии задержаны руководители местного бюро российского информагентства Sputnik

В Эстонии задержали двух руководителей Sputnik – местного бюро российского пропагандистского информагентства Sputnik, являющегося частью государственного Russia Today.

Задержанные – Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал. Эстонская полиция подозревает их в нарушении международных санкций. Уже открыто уголовное производство, пишет издание Delfi.

По данным следствия, Черышева и Терестал через посредников предоставили подсанкционному лицу доступ к более чем 350 тысячам евро, поступившим из России. Кроме того, они не прекратили деятельность портала после санкций Евросоюза, введенных еще в начале марта. В прокуратуре напомнили, что санкции были введены за международные преступления России против украинского народа и государства.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия приостановила вещание российских государственных СМИ RT (Russia Today) и Sputnik в Европе.