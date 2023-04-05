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Эстония заблокировала доступ к 53 сайтам с российскими телеканалами

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Эстонский регулятор заблокировал доступ к web-порталам, с помощью которых можно было смотреть передачи российских телевизионных каналов.

В Эстонии Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) продолжает бороться с нарушениями санкций ЕС, связанными с просмотром российских телеканалов. Как сообщает агентство Postimees, TTJA потребовал от поставщиков интернет-услуг заблокировать доступ к очередным 53 сайтам, на которых можно смотреть запрещенные телеканалы.

Это уже не первый шаг Эстонии по ограничению доступа к российскому контенту: на данный момент доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу уже ограничен. Представители TTJA заявили, что будут продолжать мониторинг телеканалов и веб-сайтов, а затем направлять новые списки для блокировки напрямую операторам связи.

Генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг сообщила, что за год упоминание российских каналов в качестве важного источника информации снизилось до 11%. Годом ранее этот показатель составлял 33%. При этом доверие к российским телеканалам упало с 40 до 18 процентов.

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Однако, как подчеркивают эксперты, телезрители в Эстонии по-прежнему могут получать разнообразный контент на русском языке. Некоторые телеканалы, такие как ETV+, Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia осуществляют русскоязычное вещание и имеют разрешение на работу в стране.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии – это государственный орган, ответственный за обеспечение безопасности товаров и услуг на эстонском рынке. Он был создан в 2019 году в результате реорганизации нескольких других органов государственной власти.

Деятельность TTJA направлена на защиту прав потребителей и обеспечение безопасности информационного пространства в Эстонии.

TTJA взаимодействует с другими государственными органами, включая налоговую службу и полицию, для обеспечения безопасности на рынке и борьбы с незаконными практиками. Департамент также является членом Европейской сети по безопасности продуктов (RAPEX), которая информирует о возможных рисках, связанных с продуктами, и координирует меры по их устранению.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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