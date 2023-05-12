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Эстония выдала лицензии операторам сетей 5G

НовостиТелеком
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Эстонский Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) раздал лицензии на развитие сетей 5G в диапазоне 24.7-27.1 ГГц.

В официальном заявлении Департамента говорится о том, что в конкурсе на частоты приняли участие три телекоммуникационные компании – Elisa, Telia и Tele2. Каждая из них получила по две частоты. В общей сложности это дало им право использовать 800 МГц частотного ресурса на национальном уровне.

Комментируя итоги конкурса, генеральный директор TTJA Кристи Талвинг сказала: «Теперь, когда завершился третий конкурс на получение лицензий на частоты для развития сетей 5G, итогами которого должна стать продажа последних частот из трёх основных диапазонов 5G, мы снова делаем большой и очень важный шаг, приближающий нас к появлению самоходных автомобилей и услуг в реальном времени. Мы с нетерпением ждём революционных изменений, которые нам принесут последующие годы. Сегодня созданы предпосылки для ещё одного скачка в технологическом развитии, который позволит всё большему и большему количеству людей и компаний получать сверхскоростные соединения для передачи данных».

Министр экономики и информационных технологий Эстонии Тийт Рийсало добавил: «Развитие технологии 5G стимулирует инновации и усиливает конкурентоспособность на международном рынке работающих в Эстонии компаний, открывая новые возможности для автоматизации процессов и оцифровки. И несмотря на то, что процесс выдачи разрешений на использование частот для развития сетей 5G в Эстонии занял больше времени в сравнении с несколькими другими европейскими странами, важнейшие аукционы уже проведены, а разрешения выданы. Это означает, что Эстония может быстро продвигаться вперёд в развитии вариантов использования 5G. В то же время, тесная конкуренция между коммуникационными компаниями обеспечивает эффективное предоставление доступа к сверхскоростному интернету людям по всей Эстонии».

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Компании, принявшие участие в тендере, внесли следующие взносы: Elisa 1 625 525 евро; Telia 1 602 223 евро; Tele2 1 600 000 евро.

Ранее мы сообщали, что эстонский оператор Telia начал отключение сетей 3G-связи по всей стране.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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