Эстония выдала лицензии операторам сетей 5G

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Эстонский Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) раздал лицензии на развитие сетей 5G в диапазоне 24.7-27.1 ГГц.

В официальном заявлении Департамента говорится о том, что в конкурсе на частоты приняли участие три телекоммуникационные компании – Elisa, Telia и Tele2. Каждая из них получила по две частоты. В общей сложности это дало им право использовать 800 МГц частотного ресурса на национальном уровне.

Комментируя итоги конкурса, генеральный директор TTJA Кристи Талвинг сказала: «Теперь, когда завершился третий конкурс на получение лицензий на частоты для развития сетей 5G, итогами которого должна стать продажа последних частот из трёх основных диапазонов 5G, мы снова делаем большой и очень важный шаг, приближающий нас к появлению самоходных автомобилей и услуг в реальном времени. Мы с нетерпением ждём революционных изменений, которые нам принесут последующие годы. Сегодня созданы предпосылки для ещё одного скачка в технологическом развитии, который позволит всё большему и большему количеству людей и компаний получать сверхскоростные соединения для передачи данных».

Министр экономики и информационных технологий Эстонии Тийт Рийсало добавил: «Развитие технологии 5G стимулирует инновации и усиливает конкурентоспособность на международном рынке работающих в Эстонии компаний, открывая новые возможности для автоматизации процессов и оцифровки. И несмотря на то, что процесс выдачи разрешений на использование частот для развития сетей 5G в Эстонии занял больше времени в сравнении с несколькими другими европейскими странами, важнейшие аукционы уже проведены, а разрешения выданы. Это означает, что Эстония может быстро продвигаться вперёд в развитии вариантов использования 5G. В то же время, тесная конкуренция между коммуникационными компаниями обеспечивает эффективное предоставление доступа к сверхскоростному интернету людям по всей Эстонии».

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Компании, принявшие участие в тендере, внесли следующие взносы: Elisa 1 625 525 евро; Telia 1 602 223 евро; Tele2 1 600 000 евро.

Ранее мы сообщали, что эстонский оператор Telia начал отключение сетей 3G-связи по всей стране.