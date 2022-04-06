Новый канал убрал из графики сериала «Перші ластівки» буквы Z и V

Новый канал выложил второй сезон сериала «Перші ластівки» на YouTube и удалил из графики буквы Z и V.

Сейчас для бесплатного просмотра доступны все 8 серий.

Ранее в графике сериала была надпись «Перші ластіVки. Zалежні», сейчас буквы V и Z заменили на кириллические символы. Подобную символику российские солдаты используют при маркировке своей техники. После полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, ВР приняла закон о запрете использования оккупантской символики.

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«Перші ластівки» – это сериал-антология об украинской молодежи. Второй сезон не является продолжением первого, а повествует новую историю. Сюжет разворачивается вокруг студентов второго курса факультета журналистики. Они живут обычной жизнью – любят, мечтают, подвергаются зависимостям и борются с ними. Но все кардинально меняется, когда в общежитии находят труп, а преподаватель университета начинает собственное расследование.