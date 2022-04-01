Тернопольский телеканал TV-4 теперь могут смотреть все украинцы и европейцы на спутнике Амос 7.

TV-4 начал спутниковое вещание и теперь доступен на всей территории Украины и Европы.

Параметры приема:

Спутник — Амос-7

Орбитальная позиция – 4 гр.в.д.

Частота приема – 12341 МГц

Символьная скорость – 17900 ксимв/с

Поляризация – горизонтальная

Коррекция ошибок FEC: 3/4.

Ранее мы сообщали, что 7 украинских региональных телеканалов начали вещать на спутнике. Это — «Рівне 1» (г. Ровно), «Віта ТБ» (г. Винница), «Відікон» (г. Сумы), «TV 7+» (г. Хмельницкий), «7 канал» ( г. Одесса), Телеканал «ЗЕТ» (г. Запорожье), «Перший Подільський» (г. Хмельницкий).

Воплотить инициативу вещателей удалось при содействии ГП «Укркосмос.