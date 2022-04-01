Тернопольский телеканал TV-4 теперь могут смотреть все украинцы и европейцы на спутнике Амос 7.
TV-4 начал спутниковое вещание и теперь доступен на всей территории Украины и Европы.
Параметры приема:
- Спутник — Амос-7
- Орбитальная позиция – 4 гр.в.д.
- Частота приема – 12341 МГц
- Символьная скорость – 17900 ксимв/с
- Поляризация – горизонтальная
- Коррекция ошибок FEC: 3/4.
Ранее мы сообщали, что 7 украинских региональных телеканалов начали вещать на спутнике. Это — «Рівне 1» (г. Ровно), «Віта ТБ» (г. Винница), «Відікон» (г. Сумы), «TV 7+» (г. Хмельницкий), «7 канал» ( г. Одесса), Телеканал «ЗЕТ» (г. Запорожье), «Перший Подільський» (г. Хмельницкий).
Воплотить инициативу вещателей удалось при содействии ГП «Укркосмос.