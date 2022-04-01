Совет по вещанию и ретрансляции Словацкой Республики будет оказывать помощь и консультации провайдерам медиауслуг, которые могут и желают включить украинские программы в свои услуги.

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Об этом Национальному совету сообщила глава словацкого регулятора Марта Даниэлова.

Также Совет по вещанию и ретрансляции направил данные о телеканале «RADA TV» в кабельные и IPTV/OTT-провайдеры страны:

«Мы снова предлагаем свою помощь, если они примут положительные решения по включению канала в свое предложение», – говорится в письме Даниэловой.

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