Совет по вещанию и ретрансляции Словацкой Республики будет оказывать помощь и консультации провайдерам медиауслуг, которые могут и желают включить украинские программы в свои услуги.
Это интересно: Спутниковый оператор Bulgaria Sat EAD отключил российские телеканалы
Об этом Национальному совету сообщила глава словацкого регулятора Марта Даниэлова.
Также Совет по вещанию и ретрансляции направил данные о телеканале «RADA TV» в кабельные и IPTV/OTT-провайдеры страны:
«Мы снова предлагаем свою помощь, если они примут положительные решения по включению канала в свое предложение», – говорится в письме Даниэловой.
Рекомендуем прочитать: Швейцарские интернет-провайдеры убирают российский канал RT из своих пакетов