Региональный телеканал Хмельницкой области «Перший Подільський» теперь транслируется на спутнике.



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Телеканал «Перший Подільський» теперь ведет спутниковое вещание 24 часа в сутки со спутника Амос-7.



Воплотить инициативу удалось при содействии ГП «Укркосмос.

Параметры приема:

Спутник — Амос-7;

Орбитальная позиция — 4 гр.в.д.;

Частота приема — 12341 МГц;

Символьная скорость — 17900 ксимв/с;

Поляризация — горизонтальная;

Коррекция ошибок FEC: ¾ территории Украины и других стран, входящих в зону приема сигнала.

Ранее мы сообщали, что 6 украинских региональных телеканалов начали вещать на спутнике. Это — «Рівне 1» (г. Ровно), «Віта ТБ» (г. Винница), «Відікон» (г. Сумы), «TV 7+» (г. Хмельницкий), «7 канал» ( г. Одесса), Телеканал «ЗЕТ» (г. Запорожье).